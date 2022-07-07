Бывший форвард «Краснодара» Ботхейм подписал контракт с «Салернитаной» на 4 года
«Салернитана» объявила о трансфере нападающего Эрика Ботхейма.
22-летний норвежец перешел в итальянскую команду на правах свободного агента и подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.
Ботхейм перешел в «Краснодар» в январе 2022 года. В марте нападающий приостановил соглашение с клубом, не сыграв ни одного матча. 18 мая форвард расторг контракт с российским клубом.
Ранее об интересе «Салернитаны» к Ботхейму сообщал «СЭ».
Отметим, что в «Салернитане» выступает еще один норвежский футболист, ранее игравший в РПЛ — полузащитник Эмиль Бохинен. Итальянский клуб арендовал игрока у ЦСКА зимой 2022 года и выкупил его у армейцев по окончании сезона-2021/22.
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14
|Эмполи
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|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
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|0
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18
|Лечче
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19
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
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|13.08
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Монца – Торино
|- : -
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|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
|- : -
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Ювентус – Сассуоло
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