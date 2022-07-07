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Сегодня, 23:45

Бывший форвард «Краснодара» Ботхейм подписал контракт с «Салернитаной» на 4 года

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эрик Ботхейм.
Фото ФК «Салернитана»

«Салернитана» объявила о трансфере нападающего Эрика Ботхейма.

22-летний норвежец перешел в итальянскую команду на правах свободного агента и подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.

Ботхейм перешел в «Краснодар» в январе 2022 года. В марте нападающий приостановил соглашение с клубом, не сыграв ни одного матча. 18 мая форвард расторг контракт с российским клубом.

Ранее об интересе «Салернитаны» к Ботхейму сообщал «СЭ».

Отметим, что в «Салернитане» выступает еще один норвежский футболист, ранее игравший в РПЛ — полузащитник Эмиль Бохинен. Итальянский клуб арендовал игрока у ЦСКА зимой 2022 года и выкупил его у армейцев по окончании сезона-2021/22.

Источник: https://www.ussalernitana1919.it/erik-botheim-e-un-nuovo-giocatore-della-salernitana/
Эрик Ботхейм
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Салернитана
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