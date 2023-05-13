«Интер» не получал предложения по Онане

Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи о том, что вратарь Андре Онана может перейти в «Челси».

«Онана уходит за 40 миллионов евро? Я бы это исключил, честно. Мы считаем что он останется. Мы не получали никаких предложений, и Онана счастлив в Милане, он хочет остаться здесь. Мы не планируем его продавать», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо.

27-летний камерунец играет за «Интер» с лета 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2027 года.

В текущем сезоне Онана провел 37 матчей во всех турнирах и пропустил 30 мячей. Также он 18 раз не пропустил ни одного гола за встречу.