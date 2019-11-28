Деян Станкович возглавил юношескую академию «Интера»

Деян Станкович назначен главным тренером академии «Интера», сообщает пресс-служба клуба. Одним из подопечных 41-летнего серба станет его 17-летний сын Филип, играющий на позиции голкипера.

Деян Станкович защищал цвета «Интера» с 2004 по 2013 год, после чего завершил карьеру футболиста. В сезоне-2015/16 он входил в тренерский штаб миланского клуба, после чего работал послом УЕФА и телеэкспертом.

Всего в качестве футболиста Станкович провел в «Интере» 326 матчей и забил 42 мяча.