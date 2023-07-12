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Сегодня, 18:21

Ханданович покинет «Интер» после 11 лет в клубе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Интера» Самир Ханданович не продлит контракт с «Интером», сообщает Фабрицио Романо.

Предыдущее соглашение 38-летнего словенца истекло 1 июля. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Ханданович выступал за «Интер» с 2012 года. Он провел за «нерадзурри» 455 матчей, пропустил 471 мяч и 166 раз отстоял на ноль. Вместе с командой он один раз становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Самир Ханданович
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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