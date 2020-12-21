Депай может перейти в «Ювентус»

«Ювентус» интересуется нападающим «Лиона» Мемфесом Депаем, сообщает Tuttosport. По данным источника, спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи хочет приобрести голландца в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Лион» готов отпустить 26-летнего игрока за 5 миллионов евро. В футболисте также заинтересован «ПСЖ».

Депай выступает во французском клубе с 2017 года. Контракт игрока с «Лионом» рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.