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Депай может перейти в «Ювентус»

18:16
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«Ювентус» интересуется нападающим «Лиона» Мемфесом Депаем, сообщает Tuttosport. По данным источника, спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи хочет приобрести голландца в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Лион» готов отпустить 26-летнего игрока за 5 миллионов евро. В футболисте также заинтересован «ПСЖ».

Депай выступает во французском клубе с 2017 года. Контракт игрока с «Лионом» рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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