Де Роон извинился перед болельщиками «Аталанты» за ничью с «Торино»

Полузащитник «Аталанты» Мартен Де Роон извинился перед болельщиками. Его команда вела 3:0 в матче 21-го тура серии А против «Торино», но в итоге упустила победу — 3:3. Матч состоялся 6 февраля.

When you're 3-0 up and manage to end the game with one point, there's only yourselves to blame. Unacceptable performance, sorry to all the fans... pic.twitter.com/zryzc0X3Z6 — Marten de Roon (@Dirono) February 6, 2021

«Когда ты ведешь 3:0 и умудряешься закончить матч с одним очком, то винить нужно только себя, — написал футболист в Twitter. — Недопустимая игра, прошу прощения у всех болельщиков».

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 59-й минуте.