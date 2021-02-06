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Де Роон извинился перед болельщиками «Аталанты» за ничью с «Торино»

20:39
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Полузащитник «Аталанты» Мартен Де Роон извинился перед болельщиками. Его команда вела 3:0 в матче 21-го тура серии А против «Торино», но в итоге упустила победу — 3:3. Матч состоялся 6 февраля.

«Когда ты ведешь 3:0 и умудряешься закончить матч с одним очком, то винить нужно только себя, — написал футболист в Twitter. — Недопустимая игра, прошу прощения у всех болельщиков».

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 59-й минуте.

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