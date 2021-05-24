Индзаги сообщил, что покинет пост главного тренера «Беневенто»

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги сообщил об уходе из клуба после матча заключительного тура чемпионата Италии против «Торино» (1:1).

«Мы были все вместе, когда побеждали, но я чувствовал себя одиноким, когда мы начали проигрывать. Руководство клуба даже сделало официальное заявление, в котором обвинили меня в том, что я не смотрел последние пять минут игры с «Кротоне». Я не могу принять ложь и разочарован, ведь я и мои помощники работали по 10 часов в день. Да, у меня есть обязанности, но я ухожу с высоко поднятой головой. У «Беневенто» есть все необходимое, чтобы в ближайшее время вернуться в серию А», — приводит слова Индзаги Football Italia.

«Беневенто» по итогам сезона занял 18-е место в турнирной таблице и вылетел в серию B.