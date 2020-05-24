«Де Бур разрушил мою карьеру». Экс-игрок ЦСКА винит тренера в своих неудачах в «Интере»

Защитник «Бешикташа» Джанер Эркин обвинил Франка де Бура в том, что тот не дал ему шанса проявить себя в «Интере». Бывший футболист ЦСКА перешел в «Интер» из «Фенербахче» летом 2016 года, но не провел за итальянскую команду ни одного матча и почти сразу был отдан в аренду в «Бешикташ».

— Я думал, что совершаю большой шаг в карьере, что я смогу регулярно играть, завоевывать трофеи и завоюю любовь фанатов «Интера», — цитирует FCInterNews.it Джанера Эркина. — Я не хотел уходить из «Интера», даже когда ушел Роберто Манчини. Но отношение Франка де Бура ко мне было ужасным. Он относился ко мне как к тинейджеру, которого перевели из молодежной академии. Это было недопустимо.

Манчини наигрывал меня перед началом сезона, он верил в меня, и мне было грустно, когда он ушел. Отношение, которое я получил от де Бура, было неуважительным, он разрушил мою карьеру своим отношением.

Я так и не понял, почему де Бур ко мне так относился. Я не входил в его планы с первого дня, как он приехал в Италию. Он оставил меня вне заявки на последний предсезонный матч, а затем даже не допускал к тренировкам с основой. Я должен был тренироваться отдельно.

Думаю, он пытался заставить меня чувствовать разозленным, чтобы я ушел. Не могу этого объяснить. Все знали, что за человек де Бур, поэтому до сих пор не могу понять, как ему удалось попасть в такой клуб, как «Интер».

Согласен с Джонатаном Бьябьяни, который сказал, что де Бур — худший тренер в истории «Интера». Ужасно, что все мои мечты были разрушены человеком, который был там всего два с половиной месяца.