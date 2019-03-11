Дарио Срна: "После дисквалификации за допинг от меня многие отвернулись"

Защитник "Кальяри" Дарио Срна рассказал, как дисквалификация повлияла на его карьеру и отношения с друзьями.

Хорватский футболист ранее выступал за "Шахтер". Он пополнил состав итальянской команды после того, как отбыл дисквалификацию на нарушение антидопинговых правил.

- Когда все хорошо, когда ты капитан и играешь, то вокруг тебя много друзей. Один день, когда ты попадаешь в тяжелую ситуацию - что-то их не видно. Мало друзей было тогда рядом со мной. Я много людей вычеркнул из списка друзей после этого, - цитирует хорвата сайт каналов Футбол 1/2. -Когда я сказал, что я выиграл эту войну, то многие думали, что Дарио уже все. А Дарио все эти семь-восемь месяцев работал как Рокки Бальбоа. И я серьезно говорю. Я обещал, что я вернусь, я сам себе сказал: "Или ты покажешь, что ты Дарио Срна или останется все как сегодня". Я решил, что должен завершить карьеру на футбольном поле. Как настоящий капитан.

36-летний игрок в текущем сезоне провел 23 матча за "Кальяри" и сделал три голевые передачи.

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