Данило: «Ювентус» не может позволить себе думать о скудетто»

Защитник «Ювентуса» Данило после поражения от «Наполи» (1:5) в матче 18-го тура чемпионата Италии отметил, что его команда сейчас не может думать о победе в турнире.

«Мы не можем позволить себе думать о скудетто, так как этот вопрос не решится до июня. «Ювентус» всегда должен стремиться к скудетто, но сейчас мы должны сосредоточиться на текущем моменте и вернуться на правильный путь», — цитирует Football Italia Данило.

«Наполи» с 47 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на третьей строчке с 37 баллами.