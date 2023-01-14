Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 02:55

Данило: «Ювентус» не может позволить себе думать о скудетто»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Ювентуса» Данило после поражения от «Наполи» (1:5) в матче 18-го тура чемпионата Италии отметил, что его команда сейчас не может думать о победе в турнире.

«Мы не можем позволить себе думать о скудетто, так как этот вопрос не решится до июня. «Ювентус» всегда должен стремиться к скудетто, но сейчас мы должны сосредоточиться на текущем моменте и вернуться на правильный путь», — цитирует Football Italia Данило.

«Наполи» с 47 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на третьей строчке с 37 баллами.

Данило Луис да Силва (Данило)
Футбол
ФК Ювентус
0
Читайте также
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
Российский легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга перед Олимпиадой-2012
Минтруд с февраля проиндексирует на 11,9% более 40 выплат
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Минюст России включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова
Команда CNN стала свидетелем отступления ВСУ из Соледара
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осимхен поблагодарил «Ювентус» за борьбу в матче с «Наполи»

«Ювентус» впервые за 30 лет пропустил 5 голов в матче серии А
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
12
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 - : -
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 - : -
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 12
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 8
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 15 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 15 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости