«Ювентус» впервые за 30 лет пропустил 5 голов в матче серии А

«Ювентус» потерпел поражение от «Наполи» (1:5) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Как сообщает Opta, туринский клуб пропустил 5 голов в матче Серии А впервые с 30 мая 1993 года. Тогда туринцы проиграли 1:5 во встрече с «Пескарой».

Кроме того, «Наполи» забил 5 голов «Ювентусу» во второй раз в своей истории. Впервые это было 20 ноября 1988 года.