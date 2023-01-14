Осимхен поблагодарил «Ювентус» за борьбу в матче с «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал победу над «Ювентусом» (5:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Это была фантастическая ночь, вперед, «Наполи»! Поздравляю команду, большое уважение «Ювентусу» за бой, но нам эта победа была нужнее. Я доволен результатом и рад внести свой вклад в успех команды, забив два гола и отдав голевую передачу. Мы хотим развивать этот импульс.

Я всегда говорю, что у нас отличная команда с качественными игроками, но, конечно, мы не можем игнорировать тех игроков, которыми обладает «Ювентус». Это был хороший бой, я рад, что мы победили, и мы должны продолжать в том же духе. Путь слишком длинный, мы должны продолжать выполнять указания тренера. Думаю, что в конце сезона у нас есть хорошие шансы на успех», — цитирует Football Italia Осимхена.

«Наполи» с 47 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на третьей строчке с 37 баллами.