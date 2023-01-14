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Осимхен поблагодарил «Ювентус» за борьбу в матче с «Наполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал победу над «Ювентусом» (5:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Это была фантастическая ночь, вперед, «Наполи»! Поздравляю команду, большое уважение «Ювентусу» за бой, но нам эта победа была нужнее. Я доволен результатом и рад внести свой вклад в успех команды, забив два гола и отдав голевую передачу. Мы хотим развивать этот импульс.

Я всегда говорю, что у нас отличная команда с качественными игроками, но, конечно, мы не можем игнорировать тех игроков, которыми обладает «Ювентус». Это был хороший бой, я рад, что мы победили, и мы должны продолжать в том же духе. Путь слишком длинный, мы должны продолжать выполнять указания тренера. Думаю, что в конце сезона у нас есть хорошие шансы на успех», — цитирует Football Italia Осимхена.

«Наполи» с 47 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на третьей строчке с 37 баллами.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
ФК Ювентус
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
12
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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38 тур
13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 - : -
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 - : -
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 12
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 8
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
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Эмполи

 15 1 1
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 15 1 5
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