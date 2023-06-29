Д`Амброзио объявил об уходе из «Интера»

Защитник «Интера» Данило Д`Амброзио покидает команду.

34-летний итальянец объявил о своем уходе в социальных сетях. Его контракт с «нерадзурри» истекает в конце июня.

Д`Амброзио выступал за «Интер» с 2014 года. Он провел за команду 284 матча, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. В составе «Интера» защитник становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.