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«Сампдория» обыграла «Верону», «Кротоне» дома проиграл «Удинезе»

17:57
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Завершились очередные матчи 31-го тура чемпионата Италии.

«Сампдория» обыграла «Верону» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Якуб Янкто, Маноло Габбьядини и Мортен Торсби. У «Вероны» гол забил Дарко Лазович.

«Кротоне» дома уступил «Удинезе» — 1:2. На гол Сими с пенальти гости ответили дублем Родриго Де Пауля, который был удален на 90-й минуте встречи.

Чемпионат Италии. Серия А

31-й тур

«Сампдория» — «Верона» — 3:1 (0:1)

Голы: Лазович, 13 (0:1). Янкто, 46 (1:1). Габбьядини, 73 — с пенальти (2:1). Торсби, 82 (3:1).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, О.Колли, Ауджелло, Адриэн Силва, Верре (Кандрева, 46), Янкто (Тонелли, 86), Торсби, Ла Гумина (Габбьядини, 46), Дамсгор (Бальде, 46).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер (Ловато, 77), Димарко, Давидович, Лазович, Стураро (Бесса, 59), Дзакканьи (Тамез, 59), Барак (Фавилли, 77), Лазанья, Сальседо (Э.Колли, 81).

Предупреждения: Верре, 12. Фараони, 61. Тамез, 72. Давидович, 81. Бальде, 83. Йосида, 85.

Судья: Дионизи (Италия).

17 апреля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Кротоне» — «Удинезе» — 1:2 (0:1)

Голы: де Пауль, 41 (0:1). Сими, 68 — с пенальти (1:1). де Пауль, 74 (1:2).

«Кротоне»: Кордац, Джиджи, Педру Перейра (Рохас, 46), Куомо (Ривьер, 83), Големич, Реца, Петриччоне (Чигарини, 77), С.Молина, Унас (Дзанеллато, 77), Сими, Мессиас.

«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Самир, Стрюгер Ларсен, Бонифаци, Н.Молина (Бекао, 90+2), Перейра, де Пауль, Уоллас (Арслан, 70), Окака Чука, Несторовски (Форестьери, 70).

Предупреждения: Перейра, 48. Форестьери, 90+4.

Удаление: де Пауль, 90.

Судья: Массими (Италия).

17 апреля. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».

Сампдория — Верона
Кротоне — Удинезе

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