«Сампдория» обыграла «Верону», «Кротоне» дома проиграл «Удинезе»
Завершились очередные матчи 31-го тура чемпионата Италии.
«Сампдория» обыграла «Верону» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Якуб Янкто, Маноло Габбьядини и Мортен Торсби. У «Вероны» гол забил Дарко Лазович.
«Кротоне» дома уступил «Удинезе» — 1:2. На гол Сими с пенальти гости ответили дублем Родриго Де Пауля, который был удален на 90-й минуте встречи.
Чемпионат Италии. Серия А
31-й тур
«Сампдория» — «Верона» — 3:1 (0:1)
Голы: Лазович, 13 (0:1). Янкто, 46 (1:1). Габбьядини, 73 — с пенальти (2:1). Торсби, 82 (3:1).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, О.Колли, Ауджелло, Адриэн Силва, Верре (Кандрева, 46), Янкто (Тонелли, 86), Торсби, Ла Гумина (Габбьядини, 46), Дамсгор (Бальде, 46).
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер (Ловато, 77), Димарко, Давидович, Лазович, Стураро (Бесса, 59), Дзакканьи (Тамез, 59), Барак (Фавилли, 77), Лазанья, Сальседо (Э.Колли, 81).
Предупреждения: Верре, 12. Фараони, 61. Тамез, 72. Давидович, 81. Бальде, 83. Йосида, 85.
Судья: Дионизи (Италия).
17 апреля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
«Кротоне» — «Удинезе» — 1:2 (0:1)
Голы: де Пауль, 41 (0:1). Сими, 68 — с пенальти (1:1). де Пауль, 74 (1:2).
«Кротоне»: Кордац, Джиджи, Педру Перейра (Рохас, 46), Куомо (Ривьер, 83), Големич, Реца, Петриччоне (Чигарини, 77), С.Молина, Унас (Дзанеллато, 77), Сими, Мессиас.
«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Самир, Стрюгер Ларсен, Бонифаци, Н.Молина (Бекао, 90+2), Перейра, де Пауль, Уоллас (Арслан, 70), Окака Чука, Несторовски (Форестьери, 70).
Предупреждения: Перейра, 48. Форестьери, 90+4.
Удаление: де Пауль, 90.
Судья: Массими (Италия).
17 апреля. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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