Чинквини считает, что Миранчук может сделать большую карьеру в Италии

Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о выступлениях российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в Серии А.

«Миранчук — очень талантливый футболист, он может сделать большую карьеру в Италии. Для него был очень важен матч против «Милана», это своего рода пропуск в ведущие команды Серии А или клубы топовых европейских чемпионатов. У Алексея уже сформировался необходимый менталитет, кроме того, он сам по себе отличный парень и прекрасный игрок. Не сомневаюсь, что у него все получится», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

27-летний россиянин выступает в «Торино» на правах аренды с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб шесть матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.