Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:05

Чинквини считает, что Миранчук может сделать большую карьеру в Италии

Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о выступлениях российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в Серии А.

«Миранчук — очень талантливый футболист, он может сделать большую карьеру в Италии. Для него был очень важен матч против «Милана», это своего рода пропуск в ведущие команды Серии А или клубы топовых европейских чемпионатов. У Алексея уже сформировался необходимый менталитет, кроме того, он сам по себе отличный парень и прекрасный игрок. Не сомневаюсь, что у него все получится», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

27-летний россиянин выступает в «Торино» на правах аренды с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб шесть матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-miranchuk-mozhet-sdelat-bol-shuyu-kar-eru-v-italii/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
серия А
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игровая ночь в НХЛ: Кучеров разошелся и принес победу своей команде, а Капризов отметил юбилей
Появилось фото поцелуя Трусовой и Кондратюка
Скрывшегося с места ДТП новосибирского депутата исключат из партии ЕР
Около 50 автомобилей столкнулись в Москве на Рябиновой улице
Читатели The Mirror потребовали выслать обвинившую британку в рабстве украинку
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис — о Миранчуке: «Дай бог, чтобы он вернулся в «Аталанту» и играл так же, как в «Торино»

Одил Ахмедов: «Зимой Шомуродову стоит искать другой клуб. Но ему не надо возвращаться в РПЛ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
5
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
6
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
13
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
14
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
15
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
 4 : 0
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 0 : 1
29.10 21:45
Интер – Сампдория
 3 : 0
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 0 : 2
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 0 : 0
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 1 : 2
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 1 : 3
30.10 22:45
Торино – Милан
 2 : 1
31.10 20:30
Верона – Рома
 - : -
31.10 22:45
Монца – Болонья
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 7
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 11 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 10 1 3
Хуан Куадрадо

Хуан Куадрадо

Ювентус

 11 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости