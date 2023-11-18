Педро — о Моуринью, который обвинил его в симуляциях: «Так всегда — он говорит о судействе, календаре или о нырках»

Полузащитник «Лацио» Педро ответил на слова главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, который упрекнул его в симуляциях.

«Рома» на выезде сыграла вничью с «Лацио» (0:0) в 12-м туре серии А. После римского дерби Моуринью заявил, что Педро мог быть и пловцом, поскольку его нырки — это фантастика.

«Это смешит меня. Мы все знаем, кто такой Моуринью. Так бывает всегда. Когда он говорит не о судействе, он говорит о календаре или об игроке, который ныряет. Я знаю его очень хорошо, он очень забавный человек», — приводит слова Педро SportItalia.