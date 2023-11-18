Педро — о Моуринью, который обвинил его в симуляциях: «Так всегда — он говорит о судействе, календаре или о нырках»
Полузащитник «Лацио» Педро ответил на слова главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, который упрекнул его в симуляциях.
«Рома» на выезде сыграла вничью с «Лацио» (0:0) в 12-м туре серии А. После римского дерби Моуринью заявил, что Педро мог быть и пловцом, поскольку его нырки — это фантастика.
«Это смешит меня. Мы все знаем, кто такой Моуринью. Так бывает всегда. Когда он говорит не о судействе, он говорит о календаре или об игроке, который ныряет. Я знаю его очень хорошо, он очень забавный человек», — приводит слова Педро SportItalia.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|12
|10
|1
|1
|29-6
|31
|
2
|Ювентус
|12
|9
|2
|1
|19-7
|29
|
3
|Милан
|12
|7
|2
|3
|20-14
|23
|
4
|Наполи
|12
|6
|3
|3
|24-13
|21
|
5
|Фиорентина
|12
|6
|2
|4
|20-16
|20
|
6
|Аталанта
|12
|6
|2
|4
|20-11
|20
|
7
|Рома
|12
|5
|3
|4
|22-14
|18
|
8
|Болонья
|12
|4
|6
|2
|13-10
|18
|
9
|Монца
|12
|4
|5
|3
|13-11
|17
|
10
|Лацио
|12
|5
|2
|5
|13-13
|17
|
11
|Торино
|12
|4
|4
|4
|10-14
|16
|
12
|Фрозиноне
|12
|4
|3
|5
|17-20
|15
|
13
|Лечче
|12
|3
|5
|4
|13-16
|14
|
14
|Дженоа
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|
15
|Сассуоло
|12
|3
|3
|6
|16-21
|12
|
16
|Удинезе
|12
|1
|8
|3
|8-15
|11
|
17
|Эмполи
|12
|3
|1
|8
|5-21
|10
|
18
|Кальяри
|12
|2
|3
|7
|12-24
|9
|
19
|Верона
|12
|2
|2
|8
|7-16
|8
|
20
|Салернитана
|12
|0
|5
|7
|8-24
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.11
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|- : -
|25.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|- : -
|25.11
|22:45
|
Милан – Фиорентина
|- : -
|26.11
|14:30
|
Кальяри – Монца
|- : -
|26.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|- : -
|26.11
|17:00
|
Фрозиноне – Дженоа
|- : -
|26.11
|20:00
|
Рома – Удинезе
|- : -
|26.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
|27.11
|20:30
|
Верона – Лечче
|- : -
|27.11
|22:45
|
Болонья – Торино
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|10
|1
|3
|
|
Исак Хиен
Верона
|6
|1
|1
|
|
Майк Меньян
Милан
|9
|1
|1
Новости