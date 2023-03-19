В Италии назвали Ваноли хорошим стратегом. Черышев стал одним из лучших в матче с «Асколи»
В субботу в 30-м туре серии В «Венеция», которую возглавляет Паоло Ваноли и где выступает Денис Черышев, победила «Асколи» на выезде со счетом 1:0.
Решающий гол на 90+1-й минуте забил защитник венецианцев Карбони после навеса нашего легионера — хавбек исполнил штрафной с левого фланга.
Ведущее итальянское спортивное СМИ La Gazzetta dello Sport назвало экс-тренера «Спартака» хорошим стратегом за то, что Ваноли своими заменами изменил ход матча во втором тайме. Одним из таких ходов стал выход на замену Черышева — российский полузащитник появился на поле на 61-й минуте. Gazzetta поставила Паоло оценку 7,0, а Денис заработал самый высокий балл среди игроков своей команды — 6,5. Правда, столько же получили еще несколько футболистов «Венеции».
Corriere dello Sport дало Ваноли 6,5, Черышеву — 6,0, Tuttosport — 6,0 обоим.
Несмотря на важный успех, венецианский клуб остался на пятом месте с конца турнирной таблицы и не сумел покинуть зону стыковых встреч за право остаться в серии В. Следующую игру он проведет 1 апреля дома с «Комо», где роль лидера принадлежит чемпиону мира-2010, победителю Евро-2008 и -2012 в составе сборной Испании Сеску Фабрегасу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|27
|23
|2
|2
|64-16
|71
|
2
|Лацио
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|
3
|Интер
|26
|16
|2
|8
|47-30
|50
|
4
|Милан
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|
5
|Рома
|27
|14
|5
|8
|35-26
|47
|
6
|Аталанта
|27
|13
|6
|8
|44-31
|45
|
7
|Ювентус
|26
|16
|5
|5
|44-22
|38
|
8
|Удинезе
|27
|9
|11
|7
|37-31
|38
|
9
|Болонья
|27
|10
|7
|10
|33-36
|37
|
10
|Торино
|27
|10
|7
|10
|29-33
|37
|
11
|Фиорентина
|27
|10
|7
|10
|32-31
|37
|
12
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|
13
|Монца
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|
15
|Лечче
|27
|6
|9
|12
|24-32
|27
|
16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|
18
|Верона
|27
|4
|7
|16
|22-41
|19
|
19
|Сампдория
|27
|3
|6
|18
|16-44
|15
|
20
|Кремонезе
|27
|1
|10
|16
|22-49
|13
|17.03
|20:30
|
Сассуоло – Специя
|1 : 0
|17.03
|22:45
|
Аталанта – Эмполи
|2 : 1
|18.03
|17:00
|
Монца – Кремонезе
|1 : 1
|18.03
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|2 : 2
|18.03
|22:45
|
Удинезе – Милан
|3 : 1
|19.03
|14:30
|
Сампдория – Верона
|3 : 1
|19.03
|17:00
|
Фиорентина – Лечче
|1 : 0
|19.03
|17:00
|
Торино – Наполи
|0 : 4
|19.03
|20:00
|
Лацио – Рома
|1 : 0
|19.03
|22:45
|
Интер – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|16
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|25
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|18
|1
|0