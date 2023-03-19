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Сегодня, 10:26

Хойлунд — первый за 27 лет игрок «Аталанты» с 7 голами до исполнения 21 года

Руслан Минаев
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Нападающий «Аталанты» Расмус Хойлунд стал первым за 27 лет игроком бергамасков, кто забил 7 голов в чемпионате Италии до исполнения 21 года.

В сезоне-1995/96 Доменико Морфео отличился 11 раз.

20-летний Хойлунд перешел в «Аталанту» из «Штурма» в августе 2022 года за 17 миллионов евро.

В этом сезоне форвард провел за итальянский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
10
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
11
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
12
 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 26 4 7 15 21-38 19
19
 Кремонезе 27 1 10 16 22-49 13
20
 Сампдория 26 2 6 18 13-43 12
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17.03 20:30
Сассуоло – Специя
 1 : 0
17.03 22:45
Аталанта – Эмполи
 2 : 1
18.03 17:00
Монца – Кремонезе
 1 : 1
18.03 20:00
Салернитана – Болонья
 2 : 2
18.03 22:45
Удинезе – Милан
 3 : 1
19.03 14:30
Сампдория – Верона
 - : -
19.03 17:00
Фиорентина – Лечче
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

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Интер

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Мбала Нзола

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Специя

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Хвича Кварацхелия

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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

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И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 16 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 25 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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