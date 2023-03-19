Хойлунд — первый за 27 лет игрок «Аталанты» с 7 голами до исполнения 21 года

Нападающий «Аталанты» Расмус Хойлунд стал первым за 27 лет игроком бергамасков, кто забил 7 голов в чемпионате Италии до исполнения 21 года.

В сезоне-1995/96 Доменико Морфео отличился 11 раз.

20-летний Хойлунд перешел в «Аталанту» из «Штурма» в августе 2022 года за 17 миллионов евро.

В этом сезоне форвард провел за итальянский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.