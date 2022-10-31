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Сегодня, 15:10

Черчесов: «Миранчук с Влашичем, похоже, нашел общий язык. А это плюс для обоих!»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер «Ференвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил выступление российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» (2:1).

— Как вам гол Алексея Миранчука?

— Здорово забил. Это один из его фирменных ударов. Леша оказался в нужный момент в нужном месте и воспользовался пасом от Влашича. Судя по повторам, у вратаря «Милана» практически не имелось шансов спасти свою команду. Алексей хотя и пробил вроде бы не из самой удобной позиции, но «выстрел» получился очень хлестким и качественным, а голкипер был закрыт защитниками.

— Миранчук и в целом провел очень хороший матч, согласны?

— Мы с вами все-таки смотрели игру урывками. Полноценной картины у меня объективно быть не может. Но уже сам по себе фактор решающего гола против «Милана» говорит в пользу Леши. Молодец! Ну и с Влашичем Миранчук, похоже, нашел общий язык, а это плюс и для них обоих, и для всей команды. Чем больше Алексей станет выходить на поле, тем лучше для него. А тренер Юрич ему доверяет — это заметно.

Полную версию интервью читайте здесь.

Алексей Миранчук
Никола Влашич
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Торино
серия А
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
5
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
6
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
13
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
14
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
15
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
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38 тур
29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
 4 : 0
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 0 : 1
29.10 21:45
Интер – Сампдория
 3 : 0
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 0 : 2
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 0 : 0
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 1 : 2
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 1 : 3
30.10 22:45
Торино – Милан
 2 : 1
31.10 20:30
Верона – Рома
 - : -
31.10 22:45
Монца – Болонья
 - : -
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Виктор Осимхен

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 7
Марко Арнаутович

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Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
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Наполи

 5
И К Ж
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 11 1 4
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