Реакция фанатов «Наполи» на гол, который принес команде первое чемпионство с 1990 года

«Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии.

В 33-м туре серии А неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» — 1:1. Это позволило команде Лучано Спаллетти оторваться на 16 очков от «Лацио» за 5 туров до конца чемпионата Италии.

Болельщики «Наполи» раскупили всю билеты на домашний стадион, где транслировалась гостевая встреча, которая стала чемпионской.