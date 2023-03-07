«Торино» обыграл «Болонью», Миранчук провел на поле весь матч
«Торино» в матче 25-го тура чемпионата Италии обыграл «Болонью» со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Янн Карамо. Российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
После этого матча «Торино» с 34 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Болонья» с 35 очками — на восьмой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|25
|21
|2
|2
|58-16
|65
|
2
|Интер
|25
|16
|2
|7
|46-28
|50
|
3
|Лацио
|25
|14
|6
|5
|41-19
|48
|
4
|Рома
|25
|14
|5
|6
|32-21
|47
|
5
|Милан
|25
|14
|5
|6
|42-32
|47
|
6
|Аталанта
|25
|12
|6
|7
|42-28
|42
|
7
|Ювентус
|25
|15
|5
|5
|40-20
|35
|
8
|Болонья
|25
|10
|5
|10
|31-34
|35
|
9
|Торино
|25
|9
|7
|9
|27-29
|34
|
10
|Удинезе
|25
|7
|11
|7
|33-30
|32
|
11
|Монца
|25
|9
|5
|11
|30-35
|32
|
12
|Фиорентина
|25
|8
|7
|10
|29-31
|31
|
13
|Сассуоло
|25
|8
|6
|11
|30-37
|30
|
14
|Эмполи
|25
|6
|10
|9
|23-33
|28
|
15
|Лечче
|25
|6
|9
|10
|24-29
|27
|
16
|Салернитана
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|
17
|Специя
|25
|4
|9
|12
|21-41
|21
|
18
|Верона
|25
|4
|6
|15
|20-37
|18
|
19
|Сампдория
|25
|2
|6
|17
|11-39
|12
|
20
|Кремонезе
|25
|1
|9
|15
|21-46
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.03
|22:45
|
Наполи – Лацио
|0 : 1
|4.03
|17:00
|
Монца – Эмполи
|2 : 1
|4.03
|20:00
|
Аталанта – Удинезе
|0 : 0
|4.03
|22:45
|
Фиорентина – Милан
|2 : 1
|5.03
|14:30
|
Специя – Верона
|0 : 0
|5.03
|17:00
|
Сампдория – Салернитана
|0 : 0
|5.03
|20:00
|
Интер – Лечче
|2 : 0
|5.03
|22:45
|
Рома – Ювентус
|1 : 0
|6.03
|20:30
|
Сассуоло – Кремонезе
|3 : 2
|6.03
|22:45
|
Торино – Болонья
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|14
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|23
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|16
|1
|0
Новости