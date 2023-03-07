«Торино» обыграл «Болонью», Миранчук провел на поле весь матч

«Торино» в матче 25-го тура чемпионата Италии обыграл «Болонью» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Янн Карамо. Российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

После этого матча «Торино» с 34 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Болонья» с 35 очками — на восьмой строчке.