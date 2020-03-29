Чемпион мира-2006 готов написать книгу о сорвавшемся переходе в «Спартак»

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Марко Амелиа вспомнил, как мог перейти в «Спартак».

— Я вскоре могу написать целую книгу об этих переговорах, потому что это было действительно невероятно, — цитирует экс-голкипера «Ливорно» Calciomercato. — Психологически было сложно, ведь я тогда был еще молод и проводил захватывающий сезон после чемпионата мира. Для того, кому 24 года, это было непросто вынести.

Произошло много забавного, я никогда не испытывал ничего подобного и должен сказать, что сейчас я со смехом вспоминаю всю эту ситуацию. Карло Паллавичино это хорошо знает, потому что он был со мной в те невероятные недели, когда я уже практически стал игроком «Спартака». Обо всем договорились, потом все сорвалось, затем все это повторилось еще раз.

На фоне этого я должен был тренироваться и играть за «Ливорно», ведь этот клуб был мне дорог. В итоге все сорвалось, и я остался в «Ливорно», своей родной команде. В любом случае, это были невероятно насыщенные недели, но многое из этого я не могу рассказать.