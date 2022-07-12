«Челси» готов платить 8 миллионов евро в год, «Ювентус» — 7 миллионов
«Челси» и «Ювентус» ведут борьбу за покупку защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает инсайдер Николо Скира.
Английский клуб готов предложить за игрока 40 миллионов евро. Самому футболисту «синие» готовы платить 8 миллионов евро в год и заключить с ним контракт до 2025-го.
«Ювентус» предлагает сенегальцу 7 миллионов евро за сезон и трехлетний договор. Однако «Наполи» предпочел бы не отпускать защитника в туринский клуб.
Действующий контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до июня 2023 года.
В сезоне-2021/22 защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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14
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15
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16
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
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|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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|14.08
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Лацио – Болонья
|- : -
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
|- : -
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