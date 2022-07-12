«Челси» готов платить 8 миллионов евро в год, «Ювентус» — 7 миллионов

«Челси» и «Ювентус» ведут борьбу за покупку защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает инсайдер Николо Скира.

Английский клуб готов предложить за игрока 40 миллионов евро. Самому футболисту «синие» готовы платить 8 миллионов евро в год и заключить с ним контракт до 2025-го.

«Ювентус» предлагает сенегальцу 7 миллионов евро за сезон и трехлетний договор. Однако «Наполи» предпочел бы не отпускать защитника в туринский клуб.

Действующий контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.