Филиппо Индзаги стал главным тренером «Реджины»

Бывший нападающий «Милана» и сборной Италии Филиппо Индзаги стал главным тренером «Реджины», сообщает сайт клуба.

По итогам прошлого сезона команда заняла 14-е место в серии Б, второй по силе лиге чемпионата Италии.

Ранее 48-летний Филиппо Индзаги тренировал «Милан», «Венецию», «Болонью» и «Беневенто» и «Брешию».

Вместе со сборной Италии Индзаги стал серебряным призером чемпионата Европы 2000 года и победителем чемпионата мира 2006 года.