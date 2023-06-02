«Челси» и «Интер» обсудят будущее Лукаку после финала Лиги чемпионов

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку хочет остаться в команде. Как сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо, приоритетом бельгийского форварда является продолжение карьеры в нынешнем клубе, за который он играет на правах аренды.

Переговоры между «Челси» и «Интером» пока не было никаких дискуссий. Все должно ускориться после финала Лиги чемпионов, в котором миланская команда встретится с «Манчестер Сити».

Аренда форварда в «Интере» завершится в конце сезона. Его контракт с «Челси» действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне 30-летний Лукаку провел 33 матча, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.