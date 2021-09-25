Чалханоглу считает «Интер» фаворитом чемпионата Италии после победы в прошлом сезоне
Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заявил, что считает свою команду фаворитом в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.
«Многие команды способны бороться за титул до самого конца сезона. «Рома» и «Наполи» отлично стартовали, не стоит забывать про «Аталанту», к нам может присоединиться кто-то еще. Тем не менее, мы — фавориты, потому что стали чемпионами в прошлом сезоне», — приводит Football Italia слова Чалханоглу.
«Интер» занимает второе место в чемпионате Италии с 13 очками после 5 матчей, уступая лидирующему «Наполи» 2 очка.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/calhanoglu-inter-are-favourites/
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