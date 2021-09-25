Жиру и Мальдини выйдут в стартовом составе «Милана» на матч против «Специи»
«Милан» начнет матч 6-го тура чемпионата Италии против «Специи» с Оливье Жиру и Даниэлем Мальдини в нападении, сообщает Sky Italia. Нападающие пропустили последние встречи миланцев.
34-летний француз не играл с 15 сентября, когда провел 28 минут на поле против «Ливерпуля». 19-летний итальянец сыграл в этом сезоне всего 6 минут в серии А.
Матч «Специя» — «Милан» состоится в субботу, 25 сентября. Начало встречи — 16.00 по московскому времени.
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