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Чалханоглу подписал контракт с «Интером» до 2024 года

19:40
Хакан Чалханоглу. Фото Instagram
Хакан Чалханоглу. Фото Instagram
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Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу стал игроком «Интера». Он подписал контракт с клубом до лета 2024 года, сообщает сайт команды.

Через неделю истекает контракт игрока с «Миланом», после чего он станет свободным агентом. Ранее он отказался продлевать соглашение.

В сезоне-2020/21 27-летний Чалханоглу провел 43 матча за «Милан», на его счету 9 голов и 12 результативных передач.

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