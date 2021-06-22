Чалханоглу подписал контракт с «Интером» до 2024 года

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу стал игроком «Интера». Он подписал контракт с клубом до лета 2024 года, сообщает сайт команды.

Через неделю истекает контракт игрока с «Миланом», после чего он станет свободным агентом. Ранее он отказался продлевать соглашение.

В сезоне-2020/21 27-летний Чалханоглу провел 43 матча за «Милан», на его счету 9 голов и 12 результативных передач.