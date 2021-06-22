Чалханоглу подписал контракт с «Интером» до 2024 года
19:40
Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу стал игроком «Интера». Он подписал контракт с клубом до лета 2024 года, сообщает сайт команды.
? | ANNUNCIO @hakanc10 ? il nuovo giocatore dell'Inter! ??— Inter ??? (@Inter) June 22, 2021
? https://t.co/PTXR3dRNkF#welcomeHakan #IMInter pic.twitter.com/n4ypwLDI9c
Через неделю истекает контракт игрока с «Миланом», после чего он станет свободным агентом. Ранее он отказался продлевать соглашение.
В сезоне-2020/21 27-летний Чалханоглу провел 43 матча за «Милан», на его счету 9 голов и 12 результативных передач.
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