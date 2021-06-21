Чалханоглу прибыл в Милан на подписание контракта с «Интером»
23:21
Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу прибыл в Милан, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Завтра он пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Интером». Соглашение будет рассчитано до 2024 года.
Через неделю истекает контракт игрока с «Миланом», после чего он станет свободным агентом. Ранее он отказался продлевать соглашение.
В сезоне-2020/21 27-летний Чалханоглу провел 43 матча за «Милан», на его счету 9 голов и 12 результативных передач.
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