Чалханоглу прибыл в Милан на подписание контракта с «Интером»

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу прибыл в Милан, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Завтра он пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Интером». Соглашение будет рассчитано до 2024 года.

Через неделю истекает контракт игрока с «Миланом», после чего он станет свободным агентом. Ранее он отказался продлевать соглашение.

В сезоне-2020/21 27-летний Чалханоглу провел 43 матча за «Милан», на его счету 9 голов и 12 результативных передач.