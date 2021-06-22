Буффон прибыл в «Парму»

Новичок «Пармы» голкипер Джанлуиджи Буффон прибыл в расположение клуба. Видео в своем Twitter опубликовал итальянский журналист Фабрицио Романо.

Official and confirmed. Hakan ?alhanoglu joins Inter from AC Milan. Contract until June 2024, deal signed and completed. ?? #Calhanoglu #Inter — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2021

43-летний Буффон выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. Он выиграл с командой Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. В сезоне-2020/21 голкипер провел 14 матчей за «Ювентус», из них 6 — на ноль. По окончании сезона футболист стал свободным агентом.