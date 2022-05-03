Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию о том, что «Фиорентина» может расторгнуть контракт с Александром Кокориным.

«Кокорин уже отыграл свое. Он отработанный для Европы материал. Да и кому он нужен в РПЛ? Разве что середняку или командам из нижней части таблицы. Он опытный игрок, но в то же время такие игроки опасны для команды — они своим авторитетом всегда портят коллектив. Они очень привередливые. Если будет помогать тренеру, это одно дело, но если будет конфликтовать, а так часто случается, когда люди в возрасте, они часто чем-то недовольны, другое дело. В 31 можно еще на хорошем уровне, но в не очень известной команде год-два поиграть, но на хорошем режиме и поведении», — сказал Пономарев «СЭ».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. За это время он провел 11 матчей и результативными действиями не отметился.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.