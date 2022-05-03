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Ветеран ЦСКА: «Кокорин — отработанный для Европы материал. Он уже отыграл свое»

Пономарев отреагировал на информацию о том, что «Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным
Читать «СЭ» в

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию о том, что «Фиорентина» может расторгнуть контракт с Александром Кокориным.

«Кокорин уже отыграл свое. Он отработанный для Европы материал. Да и кому он нужен в РПЛ? Разве что середняку или командам из нижней части таблицы. Он опытный игрок, но в то же время такие игроки опасны для команды — они своим авторитетом всегда портят коллектив. Они очень привередливые. Если будет помогать тренеру, это одно дело, но если будет конфликтовать, а так часто случается, когда люди в возрасте, они часто чем-то недовольны, другое дело. В 31 можно еще на хорошем уровне, но в не очень известной команде год-два поиграть, но на хорошем режиме и поведении», — сказал Пономарев «СЭ».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. За это время он провел 11 матчей и результативными действиями не отметился.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

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 Милан 35 23 8 4 61-30 77
2
 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 35 15 11 9 62-44 56
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Салернитана 34 6 8 20 29-71 25
19
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
20
 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
27.04 19:00
Фиорентина – Удинезе
 0 : 4
27.04 21:15
Аталанта – Торино
 4 : 4
27.04 21:15
Болонья – Интер
 2 : 1
5.05 19:00
Салернитана – Венеция
 - : -
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Чиро Иммобиле

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Лацио

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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

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