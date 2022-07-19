Капелло о возможном переходе Дибалы в «Рому»: «Когда вам звонит Моуринью, сложно отказать»
Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал информацию о том, что нападающий Пауло Дибала подпишет трехлетний контракт с «Ромой».
76-летний специалист считает, что приход аргентинского форварда в «Рому» изменит расстановку сил в серии А.
«Повлияет ли его переход в «Рому» на турнирную таблицу чемпионата? Я думаю, да. Он отличный игрок, один из тех, кто имеет вес. Он поднимет уровень команды и изменит расстановку сил в серии А. «Рома» поднимется в топ лиги.
Дибала принесет голы и результативные передачи, повысит атакующий потенциал. Он составит грозное трио с Дзаньоло и Абрахамом. Не забывая, что у них есть Пеллегрини. Когда вам звонит Моуринью, сложно отказать», — цитирует Капелло Il Messaggero.
Ранее сообщалось, что ключевым фактором в переговорах «римлян» с Дибалой стала личная беседа форварда с Жозе Моуринью.
Нападающий уже месяц находится в статусе свободного агента после того, как не договорился о продлении контракта с туринским «Ювентусом».
В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за туринский клуб.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -