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Капелло о возможном переходе Дибалы в «Рому»: «Когда вам звонит Моуринью, сложно отказать»

Капелло считает, что переход Дибалы в «Рому» повысит шансы клуба на чемпионство
Руслан Минаев
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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал информацию о том, что нападающий Пауло Дибала подпишет трехлетний контракт с «Ромой».

76-летний специалист считает, что приход аргентинского форварда в «Рому» изменит расстановку сил в серии А.

«Повлияет ли его переход в «Рому» на турнирную таблицу чемпионата? Я думаю, да. Он отличный игрок, один из тех, кто имеет вес. Он поднимет уровень команды и изменит расстановку сил в серии А. «Рома» поднимется в топ лиги.

Дибала принесет голы и результативные передачи, повысит атакующий потенциал. Он составит грозное трио с Дзаньоло и Абрахамом. Не забывая, что у них есть Пеллегрини. Когда вам звонит Моуринью, сложно отказать», — цитирует Капелло Il Messaggero.

Ранее сообщалось, что ключевым фактором в переговорах «римлян» с Дибалой стала личная беседа форварда с Жозе Моуринью.

Нападающий уже месяц находится в статусе свободного агента после того, как не договорился о продлении контракта с туринским «Ювентусом».

В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за туринский клуб.

Лоренцо Пеллегрини
Пауло Дибала
Фабио Капелло
Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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