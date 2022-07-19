Капелло о возможном переходе Дибалы в «Рому»: «Когда вам звонит Моуринью, сложно отказать»

Капелло считает, что переход Дибалы в «Рому» повысит шансы клуба на чемпионство

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал информацию о том, что нападающий Пауло Дибала подпишет трехлетний контракт с «Ромой».

76-летний специалист считает, что приход аргентинского форварда в «Рому» изменит расстановку сил в серии А.

«Повлияет ли его переход в «Рому» на турнирную таблицу чемпионата? Я думаю, да. Он отличный игрок, один из тех, кто имеет вес. Он поднимет уровень команды и изменит расстановку сил в серии А. «Рома» поднимется в топ лиги.

Дибала принесет голы и результативные передачи, повысит атакующий потенциал. Он составит грозное трио с Дзаньоло и Абрахамом. Не забывая, что у них есть Пеллегрини. Когда вам звонит Моуринью, сложно отказать», — цитирует Капелло Il Messaggero.

Ранее сообщалось, что ключевым фактором в переговорах «римлян» с Дибалой стала личная беседа форварда с Жозе Моуринью.

Нападающий уже месяц находится в статусе свободного агента после того, как не договорился о продлении контракта с туринским «Ювентусом».

В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за туринский клуб.