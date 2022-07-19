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Сегодня, 22:45

Пентек находится в сфере интересов «Торино» и «Салернитаны»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Герты» Кшиштоф Пентек может вернуться в чемпионат Италии. На 27-летнего поляка претендуют два клуба — «Торино» и «Салернитана», сообщает Sky Italia.

Во второй половине сезона-2021/22 Пентек выступал за «Фиорентину» на правах аренды из «Герты», на его счету 6 голов в 18 матчах за команду.

Также в Италии Пентек играл за «Дженоа» и «Милан». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро/

Кшиштоф Пентек
ФК Герта
ФК Салернитана
ФК Торино
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