Бывший президент «Палермо» в тяжелом состоянии попал в реанимацию
18:54
Бывший президент «Палермо» Маурицио Дзампарини был срочно доставлен в одну из больниц Удине.
80-летнего итальянца реанимировали, и на данный момент врачи борются за его жизнь. Он в тяжелом состоянии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отметим, что здоровье бизнесмена заметно ухудшилось в октябре, после того как его 23-летний сын Армандо был найден мертвым в своей квартире в Лондоне.
Маурицио Дзампарини владел «Палермо» с 2002 по 2017 год. За 15 лет во главе клуба он поменял 40 главных тренеров.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю