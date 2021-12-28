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Бывший президент «Палермо» в тяжелом состоянии попал в реанимацию

18:54
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Бывший президент «Палермо» Маурицио Дзампарини был срочно доставлен в одну из больниц Удине.

80-летнего итальянца реанимировали, и на данный момент врачи борются за его жизнь. Он в тяжелом состоянии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что здоровье бизнесмена заметно ухудшилось в октябре, после того как его 23-летний сын Армандо был найден мертвым в своей квартире в Лондоне.

Маурицио Дзампарини владел «Палермо» с 2002 по 2017 год. За 15 лет во главе клуба он поменял 40 главных тренеров.

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Иван Шитик все материалы автора

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