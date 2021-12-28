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«Аталанта» готова отдать Миранчука в аренду в «Верону» взамен на Антонина Барака

18:45
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«Аталанта» и «Верона» могут совершить обмен игроками, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, клуб из Бергамо хочет летом приобрести полузащитника веронской команды Антонина Барака, а в обмен отдать в аренду россиянина Алексея Миранчука.

Ранее сообщалось, что Миранчуком также интересуются «Дженоа».

Контракт российского футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года с возможностью продления еще на сезон. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 13,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 26-летний Миранчук провел 12 игр во всех турнирах за итальянский клуб, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

Дополнительная информация:

https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/barak-a-giugno-all-atalanta-e-miranchuk-subito-a-verona-trattativa-in-corso-tra-dea-ed-hellas-1626441

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Анна Горшкова все материалы автора

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