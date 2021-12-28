«Аталанта» готова отдать Миранчука в аренду в «Верону» взамен на Антонина Барака

«Аталанта» и «Верона» могут совершить обмен игроками, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, клуб из Бергамо хочет летом приобрести полузащитника веронской команды Антонина Барака, а в обмен отдать в аренду россиянина Алексея Миранчука.

Ранее сообщалось, что Миранчуком также интересуются «Дженоа».

Контракт российского футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года с возможностью продления еще на сезон. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 13,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 26-летний Миранчук провел 12 игр во всех турнирах за итальянский клуб, забив 1 гол и сделав 1 ассист.