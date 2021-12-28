«Сампдория» назвала имя нового президента клуба
18:57
«Сампдория» 28 декабря объявила на официальном сайте о назначении Марко Ланны на должность президента клуба.
Ланна — бывший футболист и воспитанник «Сампдории». Экс-защитник выступал за клуб в 1987-1993 и 2002 годах. С клубом выигрывал чемпионат, два Кубка и один Суперкубок Италии, Кубок кубков и добирался до финала Лиги чемпионов.
На посту президента клуба он заменил Массимо Ферреро, которого арестовали по подозрению в совершении финансовых преступлений.
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