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«Сампдория» назвала имя нового президента клуба

18:57
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«Сампдория» 28 декабря объявила на официальном сайте о назначении Марко Ланны на должность президента клуба.

Ланна — бывший футболист и воспитанник «Сампдории». Экс-защитник выступал за клуб в 1987-1993 и 2002 годах. С клубом выигрывал чемпионат, два Кубка и один Суперкубок Италии, Кубок кубков и добирался до финала Лиги чемпионов.

На посту президента клуба он заменил Массимо Ферреро, которого арестовали по подозрению в совершении финансовых преступлений.

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Иван Шитик все материалы автора

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