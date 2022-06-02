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Сегодня, 20:23

Швайнштайгер восхитился карьерой Кьеллини в сборной Италии

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Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер прокомментировал завершение карьеры защитника Джорджо Кьеллини в национальной команде Италии.

«Не секрет, что я всегда был большим поклонником Джорджо Кьеллини. Он настоящий лидер и невероятно хороший защитник, который никогда не выдвигал себя на первый план. Какой игрок, какая карьера в сборной», — написал Швайнштайгер в своем Twitter.

Кьеллини ответил словами благодарности.

«Спасибо, Бастиан, за эти замечательные слова. Очень ценю!» — ответил Кьеллини.

Матч Финалиссимы против сборной Аргентины (0:3), который прошел 1 июня, стал для футболиста последним в национальной команде.

37-летний защитник провел 117 игр в составе сборной Италии и забил 8 голов. Кьеллини дебютировал в национальной команде в 2004 году.

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Бастиан Швайнштайгер
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
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4
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5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
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 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
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