Швайнштайгер восхитился карьерой Кьеллини в сборной Италии

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер прокомментировал завершение карьеры защитника Джорджо Кьеллини в национальной команде Италии.

«Не секрет, что я всегда был большим поклонником Джорджо Кьеллини. Он настоящий лидер и невероятно хороший защитник, который никогда не выдвигал себя на первый план. Какой игрок, какая карьера в сборной», — написал Швайнштайгер в своем Twitter.

Кьеллини ответил словами благодарности.

«Спасибо, Бастиан, за эти замечательные слова. Очень ценю!» — ответил Кьеллини.

Матч Финалиссимы против сборной Аргентины (0:3), который прошел 1 июня, стал для футболиста последним в национальной команде.

37-летний защитник провел 117 игр в составе сборной Италии и забил 8 голов. Кьеллини дебютировал в национальной команде в 2004 году.