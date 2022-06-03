Итальянское издание перепутало Поля Погба с его братом, играющим во втором дивизионе Франции

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport выпустило свежий выпуск газеты с новостью о грядущем переходе Поля Погба в «Ювентус» на обложке. Однако использована была фотография не игрока «Манчестер Юнайтед», а его брата Флорентена, который выступает на позиции защитника за «Сошо» во второй лиге Франции.

«Что здесь делает наша Фло?» — написала пресс-служба «Сошо» в Twitter, добавив смеющиеся смайлики.

«Манчестер Юнайтед» на этой неделе объявил, что контракт с Полем Погба продлен не будет, поэтому 1 июля игрок станет свободным агентом. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса» и «ПСЖ».

Напомним, что Погба ранее уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.