Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:38

Вьери рассказал, кого считает фаворитом чемпионской гонки в серии А

Читать «СЭ» в

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери рассказал, кого он считает фаворитом чемпионской гонки в серии А.

«Судя по турнирной таблице фаворит «Милан», но в следующих матчах может произойти все, что угодно. Будут сюрпризы. Ошибки, которые команды совершают за три месяца до конца чемпионата еще можно исправить. Сейчас, когда игроки испытывают давление, сделать это будет тяжело», — цитирует Вьери La Gazzetta dello Sport.

За два тура до окончания серии А «Милан» лидирует в турнирной таблице с 80 очками. У «Интера» — 78.

В следующем матче «Милан» дома сыграет с «Аталантой». «Интер» — в гостях с «Кальяри», который борется за то, чтобы остаться в серии А в следующем сезоне.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Кристиан Вьери
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Ужас по имени «Тосно», «слив» Глушакова и начало «смуты». Вспоминаем последний полуфинал Кубка России с участием «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» продаст Мартинеса, если за него предложат 60-70 миллионов евро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 36 24 8 4 64-31 80
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 36 17 8 11 55-42 59
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
9
 Верона 36 14 10 12 62-55 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
13
 Болонья 36 11 10 15 42-52 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
16
 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
18
 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 - : -
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 - : -
14.05 21:45
Рома – Венеция
 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 - : -
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости