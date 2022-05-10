Вьери рассказал, кого считает фаворитом чемпионской гонки в серии А
Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери рассказал, кого он считает фаворитом чемпионской гонки в серии А.
«Судя по турнирной таблице фаворит «Милан», но в следующих матчах может произойти все, что угодно. Будут сюрпризы. Ошибки, которые команды совершают за три месяца до конца чемпионата еще можно исправить. Сейчас, когда игроки испытывают давление, сделать это будет тяжело», — цитирует Вьери La Gazzetta dello Sport.
За два тура до окончания серии А «Милан» лидирует в турнирной таблице с 80 очками. У «Интера» — 78.
В следующем матче «Милан» дома сыграет с «Аталантой». «Интер» — в гостях с «Кальяри», который борется за то, чтобы остаться в серии А в следующем сезоне.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|36
|24
|8
|4
|64-31
|80
|
2
|Интер
|36
|23
|9
|4
|78-31
|78
|
3
|Наполи
|36
|22
|7
|7
|68-31
|73
|
4
|Ювентус
|36
|20
|9
|7
|55-33
|69
|
5
|Лацио
|36
|18
|8
|10
|72-53
|62
|
6
|Рома
|36
|17
|8
|11
|55-42
|59
|
7
|Фиорентина
|36
|18
|5
|13
|56-47
|59
|
8
|Аталанта
|36
|16
|11
|9
|65-45
|59
|
9
|Верона
|36
|14
|10
|12
|62-55
|52
|
10
|Торино
|36
|12
|11
|13
|45-38
|47
|
11
|Сассуоло
|36
|12
|11
|13
|61-62
|47
|
12
|Удинезе
|36
|10
|14
|12
|55-55
|44
|
13
|Болонья
|36
|11
|10
|15
|42-52
|43
|
14
|Эмполи
|36
|9
|10
|17
|48-69
|37
|
15
|Сампдория
|36
|9
|6
|21
|42-59
|33
|
16
|Специя
|36
|9
|6
|21
|38-66
|33
|
17
|Кальяри
|36
|6
|11
|19
|33-65
|29
|
18
|Салернитана
|36
|7
|9
|20
|32-73
|29
|
19
|Дженоа
|36
|4
|16
|16
|27-56
|28
|
20
|Венеция
|36
|6
|7
|23
|33-68
|25
|14.05
|16:00
|
Эмполи – Салернитана
|- : -
|14.05
|19:00
|
Верона – Торино
|- : -
|14.05
|19:00
|
Удинезе – Специя
|- : -
|14.05
|21:45
|
Рома – Венеция
|- : -
|15.05
|13:30
|
Болонья – Сассуоло
|- : -
|15.05
|16:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|15.05
|19:00
|
Милан – Аталанта
|- : -
|15.05
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -
|16.05
|19:30
|
Сампдория – Фиорентина
|- : -
|16.05
|21:45
|
Ювентус – Лацио
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|9
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|27
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|27
|1
|10
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|27
|1
|10