Вьери рассказал, кого считает фаворитом чемпионской гонки в серии А

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери рассказал, кого он считает фаворитом чемпионской гонки в серии А.

«Судя по турнирной таблице фаворит «Милан», но в следующих матчах может произойти все, что угодно. Будут сюрпризы. Ошибки, которые команды совершают за три месяца до конца чемпионата еще можно исправить. Сейчас, когда игроки испытывают давление, сделать это будет тяжело», — цитирует Вьери La Gazzetta dello Sport.

За два тура до окончания серии А «Милан» лидирует в турнирной таблице с 80 очками. У «Интера» — 78.

В следующем матче «Милан» дома сыграет с «Аталантой». «Интер» — в гостях с «Кальяри», который борется за то, чтобы остаться в серии А в следующем сезоне.