Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча «Интера с «Ювентусом» в финале Кубка Италии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, чего ждет от финала Кубка Италии с «Ювентусом», который пройдет завтра, 11 мая.

«Это финал, гарантий, что мы выиграем нет. В финале нужно держать в голове, что наш соперник силен. Нужно быть готовыми на 110 процентов к этой встрече, чтобы достичь нашей второй цели в этом сезоне. Это важная неделя для всех. Мы знаем, что хорошо поработали. Спасибо команде. Ожидания от нас выросли», — цитирует Индзаги Football Italia.

Матч «Ювентус» — «Интер» состоится на Олимпийском стадионе в Риме. Начало — в 22.00 мск.