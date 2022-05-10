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Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча «Интера с «Ювентусом» в финале Кубка Италии

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, чего ждет от финала Кубка Италии с «Ювентусом», который пройдет завтра, 11 мая.

«Это финал, гарантий, что мы выиграем нет. В финале нужно держать в голове, что наш соперник силен. Нужно быть готовыми на 110 процентов к этой встрече, чтобы достичь нашей второй цели в этом сезоне. Это важная неделя для всех. Мы знаем, что хорошо поработали. Спасибо команде. Ожидания от нас выросли», — цитирует Индзаги Football Italia.

Матч «Ювентус» — «Интер» состоится на Олимпийском стадионе в Риме. Начало — в 22.00 мск.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Симоне Индзаги
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 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 36 17 8 11 55-42 59
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
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 Верона 36 14 10 12 62-55 52
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 Торино 36 12 11 13 45-38 47
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 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
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 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
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 - : -
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 - : -
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Удинезе – Специя
 - : -
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Рома – Венеция
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Сампдория – Фиорентина
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16.05 21:45
Ювентус – Лацио
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Хакан Чалханоглу

Интер

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Ромеро Луис Альберто

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Лацио

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И К Ж
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Итан Ампаду

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