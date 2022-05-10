«Интер» продаст Мартинеса, если за него предложат 60-70 миллионов евро

«Интер» продаст нападающего Лаутаро Мартинеса, если за него предложат 60-70 миллионов евро, сообщает FC Inter 1908 со ссылкой на Corriere della Sera.

По информации источника, 24-летний аргентинец предпочел бы перейти в «Барселону», а не в «Атлетико».

Отмечается, что нападающему не интересен вариант с продолжением карьеры в Англии.

В нынешнем сезоне Мартинес забил 23 мяча и отдал три результативные передачи в 45 матчах за «Интер» во всех турнирах. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.