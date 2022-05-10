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Сегодня, 13:25

«Интер» продаст Мартинеса, если за него предложат 60-70 миллионов евро

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Интер» продаст нападающего Лаутаро Мартинеса, если за него предложат 60-70 миллионов евро, сообщает FC Inter 1908 со ссылкой на Corriere della Sera.

По информации источника, 24-летний аргентинец предпочел бы перейти в «Барселону», а не в «Атлетико».

Отмечается, что нападающему не интересен вариант с продолжением карьеры в Англии.

В нынешнем сезоне Мартинес забил 23 мяча и отдал три результативные передачи в 45 матчах за «Интер» во всех турнирах. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.fcinter1908.it/primo-piano/corsera-lautaro-via-condizione/
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Лаутаро Мартинес
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Эмполи – Салернитана
 - : -
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15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
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Наполи – Дженоа
 - : -
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Милан – Аталанта
 - : -
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Кальяри – Интер
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
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