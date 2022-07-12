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«Наполи» договорился о переходе защитника «Брайтона» Эстигора

Руслан Минаев
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«Наполи» договорился о переходе защитника «Брайтона» Лео Эстигора, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

22-летний игрок сборной Норвегии обойдется неаполитанцам в 5 миллионов евро. Помимо этого, «Брайтон» получит процент от следующей продажи футболиста. В ближайшие дни Эстигор прилетит в Италию для прохождения медицинского осмотра.

Вторую половину сезона-2021/22 защитник провел в «Дженоа» на правах аренды. На его счету 1 гол в 14 матчах за команду.

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