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Бывший игрок «Ювентуса» Зейтуллаев рассказал о перспективах Миранчука в «Торино»

Руслан Минаев
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Бывший игрок «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев рассказал о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

Ранее спортивный директор «быков» Давиде Ваньяти сообщил «СЭ», что российский футболист перейдет в клуб на правах аренды с правом выкупа.

— Наверняка Джан Пьеро Гасперини, который был моим первым тренером, посоветовал Юричу взять этого игрока, потому что Миранчук все равно очень сильный футболист. И стили игры «Аталанты» и «Торино» немножко похожы. Юрич, мой бывший товарищ по команде в «Кротоне» и «Дженоа», был учеником Гасперини и играет в приблизительно такой же футбол просто с кое-какими нюансами. Поэтому у Миранчука не будет проблем в понимании того, что хочет от него тренер. Переход выглядит логичным, но не знаю, как это скажется на карьере Миранчука.

— Какие перспективы могут открыться перед Миранчуком в нынешней команде?

— Я думаю, у него будет возможность больше играть. Плюс он уже знает приблизительно стиль игры, поэтому у него не будет трудностей с адаптацией. А если смотреть дальше, то здесь тяжело ответить, — цитирует Зейтуллаева «РБ Спорт».

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Контракт 26-летнего футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/by-vshij-napadayushhij-yuventusa-navernyaka-gasperini-posovetoval-torino-vzyat-miranchuka/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.1125976674
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