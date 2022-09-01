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Каррера уверен, что Черышев докажет свой уровень в матчах за «Венецию»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Дениса Черышева в «Венецию».

«Денис Черышев — очень хороший игрок. Уверен, что он сможет доказать это, даже играя за «Венецию», — сказал Каррера «СЭ».

«Венеция» после трех туров в серии В расположилась на 11-м месте в турнирной таблице. В прошлом сезоне Черышев играл в «Валенсии».

Денис Черышев
Массимо Каррера
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