Каррера уверен, что Черышев докажет свой уровень в матчах за «Венецию»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Дениса Черышева в «Венецию».

«Денис Черышев — очень хороший игрок. Уверен, что он сможет доказать это, даже играя за «Венецию», — сказал Каррера «СЭ».

«Венеция» после трех туров в серии В расположилась на 11-м месте в турнирной таблице. В прошлом сезоне Черышев играл в «Валенсии».