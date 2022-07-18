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Сегодня, 15:26

Гаврилов считает, что будущее Кокорина в «Фиорентине» зависит от него самого

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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова спортивного директора «Фиорентины» Даниэле Праде о российском форварде Александре Кокорине.

«Не знаю, какие он надежды подает. Все будет зависеть от того, какие он будет показывать результаты. Стоит ли продолжать играть? Ему 31 год. Если он сейчас чувствует себя нормально, то зачем ему заканчивать карьеру?» — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал, что приобретение российского форварда Александра Кокорина было ошибкой.

В прошлом сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах «Фиорентины» и не отличился результативными действиями. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Александр Кокорин
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