Билялетдинов о Кокорине в «Фиорентине»: «Его ведь брали, чтоб он играл, а не выходил раз в год по обещанию»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на слова спортивного директора «Фиорентины» Даниэле Праде о российском форварде Александре Кокорине.

«Ну ошибка, да. В «Фиорентине» рассчитывали на другое, а получилось, что получилось. Понятно, почему они признали это ошибкой, игрок практически не играет, с чем это связано — непонятно. Можно, конечно, приписать, что это может быть связанно с какими-то политическими моментами, но он же не играл и до всего этого. Получается так, что кто-то кого-то обманул в ожиданиях, его ведь брали, чтоб он играл, а не сидел на скамейке и выходил раз в год по обещанию. Единственное, что могу сказать, это несомненная заслуга агентов, потому что привезти такого игрока в такой клуб и в такую лигу — это, конечно, круто», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Ранее спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал, что приобретение российского форварда Александра Кокорина было ошибкой.

В прошлом сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах «Фиорентины» и не отличился результативными действиями. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.