Билялетдинов о Кокорине в «Фиорентине»: «Его ведь брали, чтоб он играл, а не выходил раз в год по обещанию»
Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на слова спортивного директора «Фиорентины» Даниэле Праде о российском форварде Александре Кокорине.
«Ну ошибка, да. В «Фиорентине» рассчитывали на другое, а получилось, что получилось. Понятно, почему они признали это ошибкой, игрок практически не играет, с чем это связано — непонятно. Можно, конечно, приписать, что это может быть связанно с какими-то политическими моментами, но он же не играл и до всего этого. Получается так, что кто-то кого-то обманул в ожиданиях, его ведь брали, чтоб он играл, а не сидел на скамейке и выходил раз в год по обещанию. Единственное, что могу сказать, это несомненная заслуга агентов, потому что привезти такого игрока в такой клуб и в такую лигу — это, конечно, круто», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.
Ранее спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал, что приобретение российского форварда Александра Кокорина было ошибкой.
В прошлом сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах «Фиорентины» и не отличился результативными действиями. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.
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3
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
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8
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9
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
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|21:45
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
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|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
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Ювентус – Сассуоло
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