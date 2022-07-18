«Милан» продлил контракт с Ибрагимовичем на один год

«Милан» 18 июля на официальном сайте объявил, что клуб продлил контракт с нападающим Златаном Ибаргимовичем. Соглашение рассчитано на один год.

40-летний Ибрагимович продолжит выступать за «Милан» под номером «11».

По данным итальянским СМИ, форвард будет получать по новому договору 1,5 миллиона евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.