Бывший форвард «Милана» Жереми Менез признался, что доволен карьерой

Бывший форвард «Милана» Жереми Менез рассказал, что думает о своей карьере. На данный момент футболист играет в серии В за «Реджину».

«Я горжусь собой. Конечно, можно было сделать больше, добиться большего, но, наверное, я сам не хотел все время быт на топ-уровне и во всем себе отказывать», — цитирует слова Менеза Corriere dello Sport.

Ранее нападающий также играл за «Рому», «ПСЖ», «Монако» и другие клубы. Также вызывался в сборную Франции. За «Реджину» он провел 18 матчей, забив 3 гола.