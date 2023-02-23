Де Лаурентис намекнул, что Осимхен может покинуть «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис рассказал, что думает о будущем Виктора Осимхена в клубе.

Сообщалось, что «МЮ» хочет видеть игрока в команде.

«Есть предложения, от которых нельзя отказаться», — заявил де Лаурентис Mirror.

Всего этом сезоне 24-летний Осимхен забил 19 голов в 23 матчах во всех турнирах. Также он сделал 4 голевые передачи. Его трансферная стоимость — 70 миллионов евро.