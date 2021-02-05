Бывший фитнес-тренер «Реала» сравнил Ибрагимовича и Роналду
21:34
Бывший фитнес-тренер «Реала» и «ПСЖ» Джованни Маури сравнил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.
Отметим, сегодня, 5 февраля португальцу исполнилось 36 лет.
«Когда я работал в «ПСЖ», был уверен, что Ибрагимович сможет играть до 40 лет. Несмотря на свою силу, все спортсмены обладают большой гибкостью. У Златана была подвижность танцора при весе почти 100 килограммов. Роналду принадлежит к этой же категории, он может играть до 40 лет», — цитирует Маури Tuttosport.
39-летний Ибрагимович в 10 матчах чемпионата Италии забил 12 голов и сделал 1 результативную передачу. Роналду в этом сезоне в 23 матчах забил 22 гола и сделал 3 результативные передачи.
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