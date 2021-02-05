Бывший фитнес-тренер «Реала» сравнил Ибрагимовича и Роналду

Бывший фитнес-тренер «Реала» и «ПСЖ» Джованни Маури сравнил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.

Отметим, сегодня, 5 февраля португальцу исполнилось 36 лет.

«Когда я работал в «ПСЖ», был уверен, что Ибрагимович сможет играть до 40 лет. Несмотря на свою силу, все спортсмены обладают большой гибкостью. У Златана была подвижность танцора при весе почти 100 килограммов. Роналду принадлежит к этой же категории, он может играть до 40 лет», — цитирует Маури Tuttosport.